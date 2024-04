Il Brindisi subisce la dodicesima sconfitta interna: la Turris Vince 2-1 al 'Fanuzzi'

Nell'ultima giornata del girone C di Serie C, il Brindisi ha registrato la sua dodicesima sconfitta interna, perdendo 1-2 contro la Turris al "Fanuzzi". In una partita dai momenti intensi, sono stati i campani a portarsi in vantaggio nel primo tempo.Al 13', Nicolao della Turris ha aperto le marcature con una conclusione al volo su assist di Maniero, seguito dal raddoppio al 27' sempre di Nicolao, che ha siglato il gol con un tocco di destro su passaggio di Franco. Tuttavia, il Brindisi ha reagito prima della fine del primo tempo, quando Petrucci ha accorciato le distanze con un gol di testa al 45'.Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno avuto occasioni per segnare. Al 4', Scaccabarozzi della Turris è stato vicino al gol, mentre al 24' Valenti del Brindisi ha colpito il palo con una girata di sinistro.Questa sconfitta rappresenta la ventiquattresima della stagione per il Brindisi, che chiude il campionato all'ultimo posto in classifica con 25 punti. D'altra parte, la Turris ha ottenuto la sua quarta vittoria esterna della stagione e l'undicesima vittoria complessiva nel girone C di Serie C, posizionandosi al sesto posto con 44 punti.