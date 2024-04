Disagi per pendolari sulla Linea Bari-Putignano: ritardi e cancellazioni a causa di furto di cavi

BARI - Questa mattina, i pendolari che usufruiscono della linea ferroviaria Bari-Putignano gestita da Ferrovie Sud Est hanno dovuto affrontare disagi a causa di un furto di cavi sulla linea. La circolazione dei treni risulta rallentata, con ritardi significativi che potrebbero arrivare fino a 40 minuti per i treni in transito, oltre a diverse cancellazioni.Ecco le corse soppresse:Treno 92304, partenza alle ore 6:13 da Putignano a Bari.Treno 92035, partenza alle ore 6:51 da Bari ad Adelfia.Treno 92308, partenza alle ore 8:07 da Adelfia a Bari.Treno 92309, partenza alle ore 7:51 da Bari ad Adelfia.Treno 92312, partenza alle ore 9:07 da Adelfia a Bari.La situazione ha causato notevoli disagi agli utenti che dipendono da questi servizi per i loro spostamenti quotidiani, rendendo necessario adottare misure alternative o attendere eventuali ripristini del servizio.Le autorità competenti sono già al lavoro per risolvere la situazione il prima possibile e ripristinare la normale circolazione dei treni lungo la tratta interessata. Si invitano i pendolari a consultare gli aggiornamenti forniti da Ferrovie Sud Est per avere informazioni aggiornate sulla situazione e sulle eventuali modifiche al servizio.