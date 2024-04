Assalto fallito al Postamat di Gravina: rapinatori in fuga senza bottino

GRAVINA IN PUGLIA - Nella notte, un tentativo di rapina è stato sventato al Postamat di Gravina. Ignoti, nonostante i loro sforzi, non sono riusciti a portare via alcun bottino e sono fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Fortunatamente, non si registrano feriti nell'incidente.La scena ha visto la presenza immediata dei Carabinieri, della Securpol, degli artificieri e della Squadra Scientifica, che hanno tempestivamente risposto alla chiamata d'emergenza.L'assalto al Postamat, seppur tentato, è stato bloccato con successo, dimostrando l'efficacia delle misure di sicurezza messe in atto per proteggere i luoghi sensibili e prevenire attività criminali.Le forze dell'ordine stanno ora conducendo un'indagine per identificare e catturare i responsabili di questo tentativo di rapina.