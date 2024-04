Domenico Modugno, omaggio al grande artista pugliese con una raccolta dei suoi brani

MILANO - Nel trentennale dalla sua morte, Sony Music Italy rende omaggio all'iconica figura di Domenico Modugno, l’artista che ha dato vita alla musica pop italiana creando un genere, con un disco che racchiude il suo mondo musicale e contiene versioni in spagnolo dei suoi brani più celebri mai pubblicate prima in Italia. Questo nuovo progetto discografico esce a distanza di sei anni dall'ultima raccolta di brani del cantautore, con l'intento di far riscoprire il suo mondo musicale anche alle nuove generazioni.

Il disco, da oggi disponibile in pre-order (https://SME.lnk.to/Modugno), si intitola “Come in un sogno di mezza estate” ed uscirà il 24 maggio in digitale e in tre formati fisici: doppio LP nero 180gr, doppio CD con poster (realizzato da Ciao discoteca italiana) e bonus tracks e, infine, doppio vinile (blu e arancione) numerato con poster (realizzato da Ciao discoteca italiana) disponibile in esclusiva per Sony Music Store.