Brindisi, Confindustria propone l’apertura del capitale per favorire la crescita delle PMI locali

BRINDISI - Durante il convegno "L’apertura del capitale per le PMI: focus sulla quotazione in Borsa e Private Equity", esperti del settore finanziario hanno sottolineato l’importanza cruciale dell’apertura del capitale per favorire la crescita e lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese (PMI). Organizzato da Confindustria Brindisi e Confindustria Puglia, l’evento ha fornito agli imprenditori locali una guida completa sulle opportunità legate alla quotazione in Borsa e all’adozione del Private Equity come strategie di finanziamento. - Durante il convegno "L’apertura del capitale per le PMI: focus sulla quotazione in Borsa e Private Equity", esperti del settore finanziario hanno sottolineato l’importanza cruciale dell’apertura del capitale per favorire la crescita e lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese (PMI). Organizzato da Confindustria Brindisi e Confindustria Puglia, l’evento ha fornito agli imprenditori locali una guida completa sulle opportunità legate alla quotazione in Borsa e all’adozione del Private Equity come strategie di finanziamento.





Tra i partecipanti di spicco al convegno vi erano Gabriele Menotti Lippolis, Presidente di Confindustria Brindisi, Sergio Fontana, Presidente di Confindustria Puglia, Antonio De Vito, Direttore di Puglia Sviluppo, e Alessandro Delli Noci, Assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia.





Michele Depalo, Director di KT&Partners, ha presentato un’analisi dettagliata sulle operazioni di IPO (Initial Public Offering) e Private Equity effettuate in Puglia nel periodo 2016-2023. Secondo i dati presentati, la Puglia si colloca al nono posto per contributo al PIL nazionale, ma all’undicesimo per numero di operazioni di IPO e Private Equity. Tuttavia, negli ultimi tre anni, la regione ha registrato un aumento significativo delle operazioni, indicando un crescente interesse da parte degli investitori. Depalo ha evidenziato che ridurre il divario tra il contributo regionale al PIL e la quota di operazioni finanziarie potrebbe rappresentare un’opportunità significativa per le PMI locali.





Durante la tavola rotonda dedicata agli "Attori e prospettive sul Mercato", esperti del settore come Fabio Brigante di IPOCoach, Kevin Tempestini di KT&Partners, Antonio Andrea Pellè di ELITE e Roberta Laveneziana di Borsa Italiana hanno sottolineato come l'IPO e il Private Equity possano supportare le imprese nel raggiungere obiettivi strategici e affrontare le sfide di mercato in modo più efficace. Le testimonianze delle società quotate, rappresentate da Dino Natale di Finlogic, Giovanni Conforti e Virgilio Picca di Yakkyo, hanno offerto una prospettiva pratica sull'esperienza di apertura del capitale.





Infine, il presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis, ha concluso l'evento sottolineando che l'apertura del capitale può costituire un'opportunità fondamentale per il piano di crescita delle PMI locali, portando a una maggiore attrazione di capitali e a un miglior equilibrio strutturale delle imprese.