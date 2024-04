E' ufficiale: Fabio Romito è il candidato del Centrodestra per Bari

BARI - Il centrodestra di Bari ha annunciato con orgoglio la candidatura di Fabio Romito come sindaco della città. Romito, un avvocato e dottore di ricerca, porta con sé una vasta esperienza amministrativa, avendo ricoperto ruoli di consigliere circoscrizionale e comunale, consigliere metropolitano, assessore provinciale e attualmente consigliere regionale. La sua candidatura rappresenta una risposta decisa alla richiesta di rinnovamento che la città esige in questo momento.Dopo 20 anni di opposizione, il centrodestra si presenta unito e coeso, pronta a guidare Bari verso un governo cittadino forte, competente, onesto e trasparente. La scelta di Romito è stata il risultato di un confronto tra le dirigenze cittadine, regionali e nazionali dei partiti del centrodestra, supportata dalla base e dai militanti. La sua leadership è vista come un'opportunità per ridare entusiasmo e freschezza alla politica locale, contrastando la stanchezza e la mancanza di innovazione della sinistra al potere.La coalizione di centrodestra vede in Romito il suo candidato principale, pronto a guidare Bari con determinazione e impegno. Questa candidatura rappresenta un'unione di forze politiche diverse, unite sotto un unico obiettivo di rinnovamento e cambiamento per la città. Con il sostegno del governo e di Giorgia Meloni, Romito si propone di far crescere Bari e di dare ai cittadini la possibilità di voltare pagina con un sindaco giovane e capace.In un'ottica metaforica calcistica, Romito è paragonato alla Nazionale, rappresentando l'intera coalizione anziché una singola forza politica. Il centrodestra si presenta come una squadra pronta a vincere il campionato, con Romito come punto di riferimento per un governo cittadino di successo.