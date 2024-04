Trinitapoli: bilancio presentato dopo due anni di commisariamento

La commissione straordinaria del comune di Trinitapoli ha presentato il bilancio del lavoro svolto negli ultimi due anni di gestione commissariale, pochi mesi prima delle imminenti elezioni amministrative. La gestione è stata affidata a tre commissari nel marzo del 2022, dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.I commissari, Giuseppina Ferri, vice Prefetto aggiunto della Prefettura di Isernia, Salvatore Guerra, vice prefetto aggiunto in servizio presso la prefettura di Benevento, e Massimo Santoro, funzionario economico e finanziario della Prefettura di Bari, hanno lavorato per ristrutturare l'ente comunale. Alla conferenza di presentazione del rendiconto erano presenti anche il prefetto Rossana Riflesso, il questore Alfredo Fabbrocini, il colonnello dei carabinieri Massimiliano Galasso, e il colonnello della guardia di finanza Pierluca Cassano.La presidente della commissione, Giuseppina Ferri, ha espresso soddisfazione per l'operato della commissione, sottolineando il lavoro svolto nel riorganizzare il settore amministrativo, riducendo sprechi e cambiando alcuni regolamenti. Ha evidenziato il lavoro sui terreni demaniali per favorire la legalità e la riorganizzazione del settore edilizio popolare per favorire i diritti dei cittadini. Inoltre, ha menzionato il potenziamento degli impianti sportivi e culturali della città.Anche Salvatore Guerra e Massimo Santoro hanno condiviso la soddisfazione per il lavoro svolto, evidenziando gli investimenti sulla cultura e il recupero di finanziamenti per progetti di riqualificazione urbana.La commissione ha ringraziato i funzionari e dirigenti dell'Ente per il loro contributo al successo dei progetti realizzati durante questi due anni di gestione.