Arrestato a Bisceglie Rachid Michel, latitante ricercato da un anno

BISCEGLIE - Rachid Michel, un uomo di 41 anni di origini libanesi, è stato arrestato dai carabinieri a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stato ricercato per un intero anno. Il 41enne era riuscito a far perdere le proprie tracce a Vibo Valentia, cittadina calabrese in cui aveva l'obbligo di dimora, dopo essere stato scarcerato. Le autorità hanno reso noto che l'uomo ha un passato criminale, con precedenti per furto, rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.Ciò che ha portato all'arresto del latitante è stata una segnalazione da parte di un uomo di 64 anni residente a Milano ma di origini pugliesi, che si trovava a bordo di un treno Intercity notte. Durante il viaggio, il 41enne avrebbe cercato di sottrargli il cellulare, spingendo l'uomo a chiedere immediatamente aiuto chiamando il numero di emergenza 112.Grazie alla segnalazione dell'uomo sul treno, i carabinieri sono stati in grado di rintracciare, identificare e arrestare Rachid Michel. Attualmente, l'uomo si trova in carcere a Bari, in attesa di ulteriori sviluppi riguardanti la sua situazione legale.