Festival Chièdiscena, il liceo manduriano il 18 aprile a Acquaviva delle Fonti con 'Una stella per le libertà'

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Seconda giornata per il liceo De Sanctis-Galilei di Manduria nell’ambito del festival “Chi è di Scena”. Giovedì 18 aprile alle ore 11 andrà sul palco del teatro “Luciani” di Acquaviva delle Fonti “Una stella per le libertà”, ispirato dal racconto di Liliana Segre. La seconda edizione del festival quest’anno si tiene dal 7 al 20 aprile 2024Il festival di quest'anno, che si estende tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, vede la partecipazione di scuole superiori e associazioni culturali provenienti da tutta Italia. Durante i 14 giorni di festival, saranno messe in scena 24 repliche che coinvolgeranno circa 250 giovani talenti nell'ambito di tre diverse aree di sviluppo: l'approccio al pubblico, l'analisi critica e la narrazione attraverso le immagini.Il Liceo De Sanctis Galilei di Manduria dimostra il crescente impatto del cinema e del teatro nell'educazione, partecipando con tre rappresentazioni teatrali. Questa iniziativa riflette la riconosciuta importanza dell'insegnamento di cinema e teatro nelle scuole italiane, tema enfatizzato da diversi artisti di spicco quali Elio Germano, Pupi Avati, Pierfrancesco Favino e Paola Cortellesi, che hanno ripetutamente evidenziato il valore aggiunto di tali discipline nel curriculum scolastico.Giovedì 18 aprile ore 11.00, andrà in scena “Una stella per le libertà” ispirato dal racconto di Liliana Segre, curato dalla prof.ssa Angela Falcone. Venerdì 19 aprile alle ore 11.00, sarà la volta di “Blessées à mort / Ferite a morte” dal testo omonimo di Serena Dandini, Mercoledì 10 aprile alle ore 9 è andato in scena lo spettacolo “I giganti della Montagna” di Pirandello“Sic! ProgettAzioni Culturali” ha organizzato l’edizione 2024 del Festival Chièdiscena, con il patrocinio dei Comuni di Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, in partnership con l’IISS “Canudo Marone Galilei” di Gioia del Colle e l’IISS “Rosa Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti, nell’ambito del progetto regionale “Giovani con Gioia” promosso da E.Co. Onlus, con il sostegno del Rotary Club Acquaviva – Gioia del Colle, in collaborazione con Casa dello Spettatore.--------------------------------------------------Ispirato dal racconto di Liliana Segre Fino a quando la mia stella brilleràPerché non posso più andare a scuola papà? Perché siamo ebrei, Liliana. I ragazzi del gruppo di “Teatro in lingua” del Liceo “De Sanctis-Galilei” raccontano la storia dolorosa ed indimenticabile di Liliana Segre che a soli 13 anni è costretta, dopo un’infanzia felice e spensierata, a vivere l’orrore della guerra e della deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz.Un progetto di teatro sociale che rende tangibile la precarietà di molti traguardi civili raggiunti dall’uomo, la forza di un racconto di vita reale, di una prigionia che si fa fatica ad immaginare, ma anche di un ritorno difficile e, infine, di un amore che fa rinascere. L’obiettivo perseguito è di trascendere il mero racconto, offrendo spunti di riflessione e di dialogo con il pubblico sulla difficoltà di discernere il bene e il male e sulle radici stesse di quest’ultimo.LILIANA BAMBINA: Giorgia CaforioLILIANA A SCUOLA: Sara QuaglianaLILIANA IN FUGA: Francesca CarboneLILIANA SUL BINARIO 21- INTERPRETE IN LINGUA: Chiara RomataLILIANA AD AUSCHWITZ - INTERPRETE IN LINGUA: Eleonora FontanaLILIANA DICE ADDIO A JEANINE - NONNA DI LILIANA - INTERPRETE IN LINGUA: Giulia D'EliaLILIANA LIBERA: Fabiana SemeraroLILIANA TORNA A MILANO - INTERPRETE IN LINGUA: Giorgia BiascoLILIANA PARLA DI ALFREDO - INTERPRETE IN LINGUA: Giorgia BarbieriINTERPRETE IN LINGUA: Martina SolazzoCOMANDANTE SS – CHITARRA: Cristian PolignanoPADRE DI LILIANA - COMANDANTE SS - ADOLF EICHMANN: Leonardo CaldarolaCANTANTE: Sabrina SalimbeniASSISTENTI ALLA REGIA: Silvia Corale, Irene DamicisDIREZIONE DI SCENA: Sara QuaglianaSUGGERITORE: Cristian PolignanoREGIA: Angela FALCONE