Fi: due baresi su tre bocciano il Piano 'Bari Costasud'

BARI - Nel contesto delle discussioni riguardanti il futuro sviluppo della costa sud di Bari, un sondaggio lanciato da Forza Italia Bari ha rivelato che la maggioranza dei cittadini preferisce tornare al modello «Dubai», come previsto dal piano regolatore Quaroni.La domanda posta ai partecipanti al sondaggio riguardava la preferenza tra un parco urbano ciclopedonale, una pineta e un parco agricolo, e spiagge attrezzate con ristoranti, negozi, villette e alberghi. Finora, oltre duemila baresi hanno risposto, e quasi due su tre hanno optato per la seconda opzione, esprimendo così il desiderio di vedere una Bari del futuro che si sviluppi lungo la costa sud e goda di una vista sul mare, piuttosto che essere confinata nell'entroterra.Questi risultati sembrano contrastare con le recenti decisioni dell'Amministrazione Decaro, che ha ottenuto l'approvazione del Piano esecutivo e delle varianti urbanistiche di Bari Costasud. Questo progetto prevede la trasformazione del tratto di costa da Punta Perotti a San Giorgio in un parco agricolo e un parco urbano, con un costo stimato di circa 75 milioni di euro.Per Forza Italia Bari, questo piano rappresenta una scelta sbagliata, che si discosta dal modello di sviluppo previsto dal Piano Quaroni e dalla visione di una Bari simile a Dubai, con spiagge, ville, ristoranti e alberghi lungo la costa. Il partito si sente in sintonia con la maggioranza dei cittadini e si impegna a lavorare per ripristinare il "modello Dubai" prima che si verifichino espropri di terreni e contenziosi giudiziari che potrebbero gravare sulle casse comunali.Inoltre, si evidenzia la preoccupazione per l'espansione urbanistica prevista nel quartiere Japigia, dove l'Amministrazione uscente intende spostare le volumetrie precedentemente destinate alla costa sud, generando una potenziale sovrappopolazione in via Gentile.Il dibattito sul futuro sviluppo della costa sud di Bari rimane acceso, con diverse prospettive e visioni che si scontrano, mentre i cittadini esprimono le proprie opinioni e preferenze attraverso sondaggi e manifestazioni pubbliche.