Puglia, Bellomo(Lega): ''Rimpastino non ha nulla di politico, Emiliano rivoluzioni nomine che ha fatto in questi anni''

BARI - “Ne cambia tre e lo fa per sé. Il rimpasto ha partorito il rimpastino. Emiliano si è limitato a sostituire i tecnici, in un’operazione che non ha nulla di politico. Siamo di fronte a un maquillage inconcludente quanto imbarazzante. Se davvero il Governatore volesse fare quella pulizia tra le mura domestiche che tutti auspichiamo, e che il segretario del suo partito gli ha chiesto, allora sarebbe indispensabile rivoluzionare tutte le nomine di derivazione regionale, spesso sconcertanti, che ha fatto in questi anni, adottando finalmente quei criteri di competenza e professionalità che da tempo invochiamo senza fortuna. Altrimenti Emiliano somiglierà ancora una volta a uno di quei giocatori, pronti a intercettare gonzi nei pressi delle stazioni, che fanno il gioco delle tre carte.

Questa vince, questa perde. Peccato che a perdere siano sempre i pugliesi, vittime di un sistema politico che tanti danni ha prodotto in venti interminabili anni”. Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera.