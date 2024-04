Foggia, poliziotti eroi salvano vite sull’A14

ROMA - La Segreteria Nazionale SNAP esprime il più vivo apprezzamento per la straordinaria operazione di pubblico soccorso eseguita con ammirevole coraggio da cinque poliziotti in forza al Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” di Bari, il 16 aprile.Questi valorosi agenti, di ritorno a Bari dopo aver espletato il loro turno notturno, si sono trovati improvvisamente di fronte a un grave incidente stradale lungo l'autostrada A14, nelle vicinanze di Foggia. Nonostante l'ora mattutina e l'aumento del traffico veicolare, causato dal transito di numerosi veicoli, camion e autoarticolati, i poliziotti non hanno esitato a intervenire.Sul luogo dell'incidente, hanno trovato un furgone incidentato bloccato sulla corsia di sorpasso e un autocarro con carrello che occupava entrambe le corsie. Inoltre, diversi detriti di lamiera e pezzi in legno creavano ulteriori pericoli. Due persone ferite e in stato confusionale si aggiravano sulla carreggiata, mentre un uomo era intrappolato tra le lamiere contorte del furgone, con una grave emorragia alla gamba.Con coraggio, professionalità e spirito di abnegazione, i poliziotti hanno affrontato la situazione di estremo pericolo. Hanno rapidamente messo in sicurezza la zona, prestato soccorso ai feriti e coordinato l'arrivo dei soccorsi, evitando così conseguenze ancora più gravi.L'intervento tempestivo e impeccabile dei poliziotti ha dimostrato il loro impegno costante nel proteggere la vita e l'incolumità dei cittadini, onorando al meglio la missione della Polizia di Stato.La Segreteria Nazionale SNAP invita a valutare l'eccezionale attività svolta da questi audaci poliziotti, anche in considerazione di una possibile proposta premiale per riconoscere il loro straordinario impegno e dedizione al servizio pubblico.