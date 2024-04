Foggia-Casertana: il derby cruciale della Serie C

Foggia-Casertana è il match da non perdere nella trentacinquesima giornata del girone C di Serie C. La partita, in programma domani alle 20:45 presso lo stadio "Zaccheria", promette spettacolo e tensione fino all'ultimo minuto.I padroni di casa, reduci dalla sconfitta per 3-0 contro il Latina al "Francioni", sono determinati a rialzarsi e conquistare i tre punti per rimanere saldamente in zona play-off. D'altra parte, i campani arrivano da una vittoria di misura per 1-0 contro il Taranto al "Pinto" e cercano il successo per avvicinarsi alla zona alta della classifica.Nella formazione del Foggia, gli occhi saranno puntati su Tascone e Vezzoni nel ruolo di esterni, con Rolando a dirigere il centrocampo e Gagliano e Millico in avanti. Dall'altra parte, la Casertana potrà contare su Casoli e Carretta sulle fasce, con Curcio nel ruolo di trequartista e Montalto e Tavernelli a guidare l'attacco.L'arbitro designato per la partita è Gabriele Scatena della sezione di Avezzano, in provincia dell'Aquila. Nell'incontro di andata, i campani avevano ottenuto la vittoria per 2-1 al "Pinto".Tuttavia, un elemento importante da considerare è che i tifosi della Casertana non potranno seguire la loro squadra a Foggia per motivi di ordine pubblico, dopo gli incidenti verificatisi nella partita di andata.Si prevede dunque una partita avvincente e ricca di emozioni, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti per i rispettivi obiettivi di classifica.