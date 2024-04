Improvviso forfait per Wladimiro Falcone: il Lecce dovrà fare a meno del suo portiere contro il Milan

- Il Lecce si prepara ad affrontare il Milan senza il suo affidabile portiere Wladimiro Falcone, vittima di una fastidiosa gastroenterite che lo costringerà a saltare l'importante incontro di Serie A in programma per sabato 6 aprile alle 15, presso lo stadio "Meazza". Falcone, con 30 presenze finora in questo torneo, è stato una presenza costante tra i pali dei salentini, ma il suo infortunio lo mette temporaneamente fuori gioco.La speranza è che Falcone possa recuperare in tempo per la successiva partita, che vedrà il Lecce sfidare l'Empoli sabato 13 aprile alle 15 al "Via del Mare". Tuttavia, per l'incontro con il Milan, sarà Federico Brancolini a sostituirlo tra i pali.Questo imprevisto è un duro colpo per il Lecce, che si trova in una posizione delicata in classifica e ha bisogno di ogni giocatore al meglio delle proprie capacità. Falcone, in passato, ha dimostrato di essere una risorsa preziosa per la squadra, concludendo la scorsa stagione con ben 38 partite disputate in Serie A.Tra i momenti più memorabili della sua carriera, spicca sicuramente la sua performance contro la Roma, quando è stato l'unico portiere ad aver parato un rigore all'attaccante Lukaku nel match perso 2-1 dall'undici pugliese all'"Olimpico" nella giornata dell'andata. La sua esperienza calcistica è ben consolidata, avendo vestito le maglie di squadre come Sampdoria, Cosenza, Lucchese, Gavorrano, Bassano, Livorno, Savona e Como.Il Lecce dovrà ora concentrarsi sul trovare una soluzione temporanea per la sua assenza e sperare in un rapido recupero di Falcone per le sfide future.