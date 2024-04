Modugno, Sonepar Italia inaugura il primo punto vendita self service della Puglia

MODUGNO – Sonepar Italia, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico, presente in Italia con 161 punti vendita di cui 6 in Puglia, sposta la sede di Bari e investe nell’area industriale di Modugno con il potenziamento degli spazi e dei servizi dell’attuale store, il primo in regione con il self-service, e l’ampliamento del magazzino logistico presente dal 2018 in via delle Violette 4-6.Inaugurato ieri, alla presenza del Sindaco di Modugno Nicola Bonasia e i vertici di Sonepar Italia, il nuovo punto vendita di 500 mq insieme al magazzino di 6000 mq impiegano in totale 23 professionisti tra banconisti, commerciali interni ed esterni, e 10 specialisti di settore elemento di novità per i clienti del territorio che grazie a queste figure potranno essere supportati e affiancati in ambiti che richiedono un aggiornamento professionale continuo come le energie rinnovabili o l’automazione industriale.Lo store ospita circa 1500 articoli in ambito energie rinnovabili, automazione industriale, illuminazione, climatizzazione e termoidraulica, attrezzature e materiale di consumo, cavi e soluzioni connesse, ma la vera novità è il self-service un servizio che grazie alla scansione di QR Order facilita l’acquisto e riduce i tempi di attesa in cassa. Nel punto vendita di Modugno le etichette degli scaffali avranno dei codici a barre che, se scansionati tramite smartphone utilizzando l’APP di Sonepar Italia, permettono al cliente di visualizzare caratteristiche tecniche e prezzi riservati del prodotto scelto. Inoltre, a fine spesa, una volta scansionati tutti i codici e creata la lista della spesa virtuale, l’APP genererà un QR code che andrà mostrato in cassa per ritirare poi velocemente la bolla di accompagnamento al ritiro merce.“Per noi la Puglia è una regione chiave e trainante per tutta la Business Area Centro-Sud e Isole, da quando abbiamo aperto nel 2018 il nostro primo centro distributivo qui a Modugno abbiamo ritenuto quest’area strategica per le grosse potenzialità che offre e le sue infrastrutture – ha dichiarato Andrea Bernardinello Direttore Business Area-Centro Sud Sonepar Italia – Per questo abbiamo deciso di spostare lo store di Bari e accorparlo con le funzioni che avevamo già qui su Modugno e dare la possibilità ai professionisti del settore e alle aziende di sperimentare servizi nuovi, nuove esperienze d’acquisto, ma soprattutto trovare maggiori competenze e specializzazione che sono il punto di forza della nostra azienda. I nostri tecnici, commerciali e specialisti saranno a disposizione del territorio per guidare i clienti in un percorso di innovazione tecnologica continua e di crescente sostenibilità ambientale”.