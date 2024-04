Taranto vince contro il Latina e si qualifica ai Play-off per la Serie B

Il Taranto conquista la sua settima vittoria esterna nella trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C, prevalendo con un punteggio di 2-1 sul Latina al "Francioni". Questa importante vittoria garantisce al Taranto l'accesso ai play-off per la promozione in Serie B, un traguardo ambito e meritato per la squadra pugliese.Nel primo tempo, al 27', il Taranto prende il comando del match con Zonta che, con un tocco al volo di destro su cross di Simeri, porta la squadra in vantaggio. La squadra rossoblu pugliese raddoppia il punteggio al 35' grazie a Simeri, che realizza con una girata di sinistro su assist di Valietti.Nella ripresa, al 4', il Latina accorcia le distanze con Mastroianni che segna di testa, riaprendo così la partita. Al 12', D'Orazio del Latina colpisce la traversa con una conclusione da fuori area, mentre al 39' Capanni del Latina va vicino al pareggio.Con questa vittoria, il Taranto raggiunge la ventesima vittoria nel girone C di Serie C, concludendo la fase regolare del torneo al quarto posto con 65 punti, alla pari con la Casertana. Per il Latina, invece, è la quindicesima sconfitta in questo torneo, concludendo al decimo posto con 51 punti.Nel primo turno dei play-off, il Taranto affronterà il Latina sabato 4 maggio allo "Iacovone". Sarà una sfida emozionante e determinante per entrambe le squadre, con l'obiettivo comune di ottenere la promozione nella prestigiosa Serie B. I tifosi del Taranto possono quindi prepararsi a sostenere la propria squadra con entusiasmo e speranza verso questo importante obiettivo.