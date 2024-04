Galà della Moda al Circolo Unione Bari: un'elegante serata tra stile e glamour

BARI - Il salotto buono del capoluogo pugliese si prepara ad accogliere un evento di raffinato prestigio: il Galà della Moda, in programma Domenica 21 aprile alle ore 20.00 presso il suggestivo Salone degli Specchi del Circolo Unione di Bari, situato nel prestigioso Teatro Petruzzelli.L'organizzazione di questa serata di moda di alto livello porta la firma dell'agenzia Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con l'Ufficio Moda Italia e con il Circolo Unione Bari, presieduto da Giacomo Tomasicchio, il quale ha fortemente voluto l'evento, confermando così l'impegno del Circolo nell'ospitare manifestazioni culturali di spicco.La passerella sarà animata dall'atelier Miss and Lady dello stilista bitontino Giulio Lovero, che presenterà gli abiti vivaci della collezione Love to Love by Gai Mattiolo, di cui è esclusivista, oltre all'alta sartoria di Floriana Formisano e i capi luminosi e frizzanti di Mischalis. Gli outfit saranno impreziositi dalla linea di bijoux Già Da', per un tocco di eleganza e originalità.L'evento prevede anche uno spettacolare hair show a cura di Maria Altomare Coiffeur Conseil Kerastase e Petrucelli Parrucchieri, mentre il make-up sarà affidato alla Scuola di estetica e acconciatura Arkè.Durante la serata, condotta dal presentatore Christian Binetti, ci sarà spazio anche per la musica, con l'eccezionale voce di Elena Cappiello, che allieterà gli ospiti con brani della canzone italiana e straniera.Un ringraziamento speciale va ai generosi sponsor che hanno reso possibile questo evento: Ellegidue edilizia e ceramiche, Decaro Gioielli e Fiori d'Angelo, che contribuiscono a rendere ancora più speciale e indimenticabile questa serata all'insegna dello stile e del glamour.