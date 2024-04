Tricase sotto choc: 15enne annega nel giorno del suo compleanno

TRICASE - Una giornata che doveva essere di festa si è trasformata in una tragedia nel pomeriggio di oggi a Tricase Porto, provincia di Lecce. Un giovane di 15 anni, originario della Costa d’Avorio, ha perso la vita annegando mentre faceva il bagno, proprio nel giorno del suo compleanno.Il ragazzo era ospite di una comunità per minori non accompagnati di Miggiano e si trovava in compagnia di altri ragazzi e degli operatori della comunità presso la località Punta Cannone. Secondo quanto si apprende, dopo aver deciso di tuffarsi in mare insieme agli amici, il giovane non è più riemerso. I suoi compagni hanno immediatamente chiesto aiuto e una persona è coraggiosamente intervenuta, riuscendo a riportare il ragazzo in superficie.Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale sanitario del 118, purtroppo per il 15enne non c'è stato nulla da fare.Si ipotizza che il giovane possa essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in acqua, impedendogli di emergere. Sull'accaduto stanno indagando le autorità competenti, in particolare i Carabinieri, per fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato a questa tragica perdita.