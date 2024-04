Gallipoli, presentazione della 'Guida tra le tortuose vie del centro storico' di Totò Caiffa

GALLIPOLI - La Casa degli Artisti di Gallipoli (Lecce) prosegue il suo percorso tra le varie attività culturali ed ospita, come sempre senza scopo di lucro, un altro evento di eccezionale rilevanza.Nell’ambito della pluriarticolata mostra “Visioni Alieniste”, ancora in corso dal 2 dicembre 2023 su richiesta delle scuole del territorio, e nella Galleria Permanente del Maestro Giorgio De Cesario, si svolgerà infatti la presentazione del volume “Guida tra le tortuose vie del centro storico” di Totò Caiffa, Presidente dell’Associazione Donazione degli organi e dei tessuti AIDO.L’obiettivo dell’opera è quello di ridare vita agli uomini e alle donne del passato che hanno abitato a Gallipoli e che hanno lasciato un segno della loro vita nella città, di mantenere viva la loro memoria, aiutare tutti i lettori a muoversi più consapevolmente nelle viuzze “tortuose” della cittadina e di far conoscere alle nuove generazioni chi siano stati i vari personaggi a cui sono state dedicate le strade, ma di cui, spesso, anche gli stessi gallipolini non conoscono la storia.Le vie del centro storico ci parlano di patrioti, poeti ed economisti, di antiche vicende nobiliari, tanto che riesce difficile pensare che un’isola con un perimetro così limitato possa conservare un patrimonio così vasto e vario.E’ un libro che appare semplice, facile da leggere, frutto di una grande passione: l’amore per la storia della propria città. Storia che ci racconta la complessa mappa del centro storico, suddiviso in ben 49 rioni detti isole.Il lavoro accompagna il lettore nella visita al borgo antico, descrivendo e narrando l’origine e il perché delle varie intitolazioni.Toponomastica, quindi, ma intrisa di orgoglio per la ricchezza storica che nasconde e che l’autore vuole trasmettere a tutti, così come vuole trasmettere l’importanza della donazione degli organi fonte, nello stesso tempo, di memoria e di nuova vita.La prima cellula dell’associazione AIDO fu fondata da Giorgio Brumat a Bergamo con il nome di DOB, poi nel 1973 divenne AIDO, Associazione Italiana Donatori Organi, oggi ridenominata Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule.Il suo motto è “La vita come dono”, una frase che riassume in maniera lapidaria quello che dovrebbe essere la vita di ognuno di noi.L’evento, a cura del Direttore Artistico Giorgio De Cesario, avrà luogo presso La Casa degli Artisti di Gallipoli sabato 13 aprile 2024 alle ore 19.La Prof. Maria Cristina Maritati saluterà il pubblico presente e introdurrà l’autore e la Prof. Orsolina Fontò, che esplorerà con Totò Caiffa i percorsi più interessanti tra i meandri del centro storico di Gallipoli.Hanno collaborato inoltre l’Assemblea Territoriale di Gallipoli CittadinanzAttiva e il Circolo La Fenice.