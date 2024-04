Ciclismo in Puglia: mountain bike a Bitonto, evento giovanile a Lecce e successi nelle gare fuori Regione

BITONTO - Con l'arrivo della primavera, ritorna a Bitonto l'emozionante appuntamento dedicato alla mountain bike con la Mediofondo Bosco di Bitonto, organizzata per il nono anno consecutivo dal Team Oroverde Bitonto. Questo evento ciclistico, che in passato ha ospitato una prova di campionato regionale marathon nel 2018, continua a suscitare grande interesse tra gli appassionati, essendo parte del circuito Challenge XCP Mtb Puglia come quarta prova del calendario 2024. Domenica 7 aprile, i ciclisti affronteranno un percorso di 50 chilometri e 1.000 metri di dislivello tra i suggestivi paesaggi del Parco dell'Alta Murgia e il Bosco di Bitonto. Lungo il percorso sono previsti due punti ristoro/area tecnica, rispettivamente al chilometro 24 e al chilometro 38 dalla partenza. Il quartier generale della manifestazione sarà presso il Park Hotel Elizabeth a Mariotto di Bitonto, con il ritrovo a partire dalle 7:30 e la partenza ufficiale alle 9:30.Nel frattempo, a Lecce, l'attività della Kalos Scuola di Ciclismo Strada e Fuoristrada è in fermento in attesa del Trofeo Annabianca in mountain bike, riservato ai giovani under 12 e in programma sempre per domenica 7 aprile. La gara di cross country giovanile si svolgerà presso l'istituto di cultura e lingue Marcelline, con un percorso di 800 metri da ripetere più volte in base all'età dei partecipanti (dai G1 ai G6, 7-12 anni), e spazio anche per i ciclisti promozionali non tesserati. Questa sesta edizione del Trofeo Annabianca in mtb segna l'inizio del circuito baby under 12 Challenge Giovanissimi del Salento, con Lecce come prima di dodici tappe in calendario fino ad ottobre.Durante le recenti festività pasquali, il ciclismo giovanile pugliese si è distinto sia nelle gare su strada che nel fuoristrada. In Toscana, Francesco Dell’Olio e Raffaele Cascione si sono classificati rispettivamente al primo e al quarto posto alla 76ª Coppa Calenzano, entrambi portacolori de Il Pirata Sama Ricambi-Puglia. Da segnalare anche la buona prestazione di Megan Pugliese dell’Avis Bike Ruvo al Trofeo Rosa, dove ha ottenuto il tredicesimo posto in Toscana e il settimo al Gran Premio San Mauro Pascoli in Emilia Romagna. In Basilicata, alla Medaglia d’Oro Santissima Annunziata, si sono distinti diversi ciclisti pugliesi, mentre nella mountain bike cross country, Walter Vaglio e Marco Sicuro hanno partecipato con successo al Gran Prix Centro Italia Giovanile Mtb nella gara di Esanatoglia, ottenendo rispettivamente il secondo e il quinto posto nelle loro categorie.