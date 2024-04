'Gioco ma per gioco': Incontro sul tema della Ludopatia organizzato dai Scout Locorotondo

LOCOROTONDO - Sabato 27 aprile 2024, alle ore 18:30, presso Villa Mitolo a Locorotondo, il noviziato branca R/S del gruppo Scout Locorotondo, in collaborazione con membri dell'Associazione Giocatori Anonimi (ASS. GA) e dell'Associazione GamAnon (familiari e amici dei giocatori), organizzerà un importante incontro sul tema della ludopatia.La ludopatia, o dipendenza dal gioco d'azzardo, rappresenta un problema diffuso che può avere gravi conseguenze sulla vita delle persone e delle loro famiglie. Per affrontare questa delicata tematica, il gruppo Scout Locorotondo ha deciso di promuovere un momento di confronto e sensibilizzazione, offrendo un'opportunità per comprendere meglio le sfide legate alla dipendenza dal gioco d'azzardo e per trovare supporto e risorse per chi ne è affetto e per i loro familiari.Durante l'incontro, i membri dell'Associazione Giocatori Anonimi condivideranno le proprie esperienze e offriranno informazioni sulle modalità per affrontare e superare la dipendenza dal gioco d'azzardo. Allo stesso tempo, i rappresentanti dell'Associazione GamAnon forniranno supporto e sostegno ai familiari e agli amici dei giocatori, offrendo loro uno spazio sicuro per condividere le proprie preoccupazioni e trovare conforto nella condivisione delle esperienze.L'iniziativa, intitolata "Gioco ma per gioco", mira a sensibilizzare la comunità locale sull'importanza di affrontare il problema della ludopatia e a promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi associati al gioco d'azzardo e sulle risorse disponibili per chiunque ne sia affetto.L'evento è aperto a tutti coloro che sono interessati a conoscere e comprendere meglio la ludopatia e desiderano contribuire alla promozione del benessere e della salute mentale nella comunità locale. Si invitano quindi tutti i cittadini di Locorotondo e delle aree circostanti a partecipare a questo importante incontro.Per ulteriori informazioni sull'evento e per confermare la partecipazione, è possibile contattare il gruppo Scout Locorotondo tramite i loro canali ufficiali.