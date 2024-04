Gran Premio Bari, 50 bolidi in arrivo per l'Ottava Rievocazione

Non mancheranno i leggendari marchi che hanno scritto pagine memorabili della storia dell'automobilismo con gli esemplari più rappresentativi. Il pubblico barese vedrà sfrecciare la Stanguellini Corsa che, con il numero 154 e motore Fiat, corse a Bari nel 1948. A seguire, una Taraschi URANIC 750 Sport appartenuta a Maria Teresa De Filippis, prima donna pilota dell'automobilismo italiano, e poi ancora, tra le tante, una Ermini 1100 Sport, una Fiat 508 C, una Monaci Bimotore 8C, una Apache Formula Uno MK2, una Triumph Sport Cars/Moss Monaco, una Talbot 95Av, una Maserati 6CM e una Maserati 200S.





L'elenco delle vetture partecipanti all'Ottava Rievocazione storica del Gran Premio di Bari si allungherà con la presenza di una Ferrari Testarossa del 1957 e di una Lotus Biposto del 1963. Sarà possibile ammirare dal vivo questi esemplari a partire dalle ore 9 di sabato 27 aprile con l'esposizione statica nello spazio antistante il Palazzo della Prefettura in Corso Vittorio Emanuele, dove verrà collocato un simulatore di guida denominato Virtual Racing Simulator.



Partirà domani, giovedì 25 aprile 2024, con i primi allestimenti del paddock in Piazza Prefettura, la quattro giorni dell'Ottava Rievocazione storica del Gran Premio automobilistico di Bari. Prima della 2 giorni di gare programmate per sabato 27 e domenica 28 aprile, avverrà il posizionamento dei 50 bolidi partecipanti, di alto pregio collezionistico e condotti da equipaggi provenienti da tutta Italia (in particolare dalla Lombardia e dalla Sicilia) e dall'estero con due presenze dalla Svizzera, una dall'Olanda e alle quali si aggiunge la partecipazione di un pilota italo-americano con 3 preziosi esemplari di auto d'epoca.