La Superluna rosa incanta Monopoli: lo scatto spettacolare di Giovanni Barnaba

ph. Giovanni Barnaba

MONOPOLI - Nella serata del 23 aprile, la città di Monopoli è stata avvolta da una magia celeste quando la Superluna rosa ha illuminato il cielo. Ma è stato uno scatto in particolare a catturare l'attenzione di tutti, trasformando il paesaggio notturno in un dipinto incantevole. L'autore di questo momento magico è Giovanni Barnaba, fotografo e videomaker monopolitano.Fotografare la Superluna non è solo una questione di fortuna, ma richiede un'attenta pianificazione e un profondo studio della tecnica. Barnaba ha saputo cogliere l'attimo perfetto, immortalando la luna nel suo massimo splendore. La luna appare straordinariamente grande nella foto grazie all'uso di un super teleobiettivo, che non solo ingrandisce ciò che viene inquadrato, ma crea anche l'illusione che gli oggetti siano molto più vicini di quanto appaiano a occhio nudo.La Superluna rosa, un fenomeno che si verifica quando la luna piena si trova al punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita ellittica, ha regalato a Monopoli uno spettacolo indimenticabile. La sua tonalità rosa, dovuta alla rifrazione della luce solare attraverso l'atmosfera terrestre, ha reso l'evento ancora più suggestivo, trasformando il cielo notturno in una vera e propria opera d'arte naturale.Grazie all'abilità e alla sensibilità artistica di Barnaba, la Superluna rosa di Monopoli è stata immortalata in uno scatto che rimarrà nei ricordi di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di ammirarla. Un momento magico che ci ricorda la bellezza e la grandezza dell'universo che ci circonda, e l'importanza di fermarsi ogni tanto per apprezzare la meraviglia della natura.