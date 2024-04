Giacomo Chiriatti, giovane pugliese, selezionato per la Silicon Valley Fellowship e lancia una campagna di crowdfunding per sostenere le spese

LECCE - Giacomo Chiriatti, un giovane di 24 anni originario di Martano, in provincia di Lecce, ha ottenuto una prestigiosa opportunità: è stato selezionato per partecipare alla Silicon Valley Fellowship (SVF), un programma intensivo di studio e formazione pratica nell'ambito della Big Tech e dell'innovazione. Il programma si svolgerà nella rinomata regione della Silicon Valley negli Stati Uniti, dal 26 al 30 aprile 2024.Studente di matematica e appassionato di tecnologia, Giacomo avrà l'opportunità di immergersi completamente nella mentalità e nell'ambiente della Silicon Valley attraverso visite aziendali, laboratori, workshop e momenti di condivisione con imprenditori di successo, ingegneri e professionisti di fama mondiale nel settore della tecnologia.Tuttavia, partecipare a questo programma comporta delle spese significative. Per affrontare tali costi, Giacomo ha lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma online "Gofundme", intitolata "Verso l'Eldorado dell'innovazione: Supportami!". Finora, ha ricevuto 74 donazioni libere, coprendo oltre il 36% dell'importo totale necessario.Nella descrizione della sua campagna, Giacomo condivide la sua passione per la matematica e la tecnologia, nonché il desiderio di portare conoscenze e ispirazione dalla Silicon Valley in Italia, contribuendo così allo sviluppo dell'innovazione nel suo territorio.Se desiderate saperne di più e supportare il sogno di Giacomo, potete trovare ulteriori informazioni e la campagna di crowdfunding al seguente indirizzo: https://gofund.me/1af62139