Il Bari cade 2-1 contro il Como al Sinigaglia

Nel secondo tempo, al 15', i lombardi raddoppiano grazie a Da Cunha, con una conclusione di sinistro, mentre al 45' il Bari accorcia le distanze con Puscas, che segna con un tocco di destro su cross di Ricci. Per la prima volta in questo torneo, il portiere Pissardo gioca dall'inizio per i pugliesi.





Il Bari si trova al diciassettesimo posto in classifica, in zona play-out, con 35 punti, mentre il Como è secondo con 64 punti.

- Il Bari subisce la sua ottava sconfitta fuori casa in questo campionato, perdendo 2-1 contro il Como al "Sinigaglia" nella trentatreesima giornata di Serie B. Nel primo tempo, al 38', i lariani si portano in vantaggio con Gabrielloni che segna di testa su cross di Cutrone.