Il Lecce vince 1-0 sull'Empoli al Via del Mare

Il Lecce ha ottenuto la sua sesta vittoria interna in questo torneo di Serie A, prevalendo per 1-0 sull'Empoli al "Via del Mare" nella trentaduesima giornata di campionato. La partita è stata caratterizzata da diversi momenti di tensione e azioni significative da entrambe le squadre.Nel primo tempo, al 9', una rete segnata da Cerri per l'Empoli è stata annullata perché il portiere Caprile del Lecce ha toccato il pallone con le mani fuori dalla sua area di rigore. Successivamente, al 19', Gendrey del Lecce è andato vicino al gol, seguito da un'occasione mancata da Dorgu al 20'.Il primo tempo ha visto anche un tentativo da parte di Cancellieri dell'Empoli con una rovesciata al volo al 34', ma senza successo nel trovare la rete.Nella seconda metà della partita, al 13', Baschirotto del Lecce non è riuscito a concretizzare un'opportunità promettente. Al 36', Sansone del Lecce ha sfiorato il gol per pochissimo.Tuttavia, è stato al 44' che il Lecce ha preso il vantaggio decisivo, con Sansone che ha segnato con un tocco di destro a porta vuota su cross di Pierotti. Questa è stata la seconda rete segnata in questo campionato dall'attaccante del Lecce.Con questa vittoria, il Lecce si posiziona al tredicesimo posto in classifica con 32 punti, mentre l'Empoli si trova al quintultimo posto con 28 punti, alla pari con l'Udinese.