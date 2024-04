Il Cerignola conquista la settima vittoria interna: 3-0 sulla Virtus Francavilla Fontana

- Il Cerignola ha ottenuto una convincente vittoria casalinga contro la Virtus Francavilla Fontana, al "Monterisi", nella trentaseiesima giornata del girone C di Serie C. La squadra di casa si è imposta con un netto 3-0, confermando la propria solidità al cospetto degli avversari.La partita ha visto gli ofantini prendere il comando già nel primo tempo, quando al 22' Coccia ha sbloccato il punteggio con un preciso rasoterra di destro. Nel secondo tempo, il Cerignola ha continuato a dominare e al 6' ha raddoppiato grazie a D'Andrea, che di testa ha sfruttato un cross di Visentin.Non contento, il Cerignola ha continuato a premere sull'acceleratore e al 16' ha siglato la terza rete, ancora una volta con D'Andrea, che con una conclusione da fuori area ha lasciato senza scampo il portiere avversario.Questa è stata la decima vittoria del Cerignola nel corso del torneo, che li posiziona all'undicesimo posto in classifica con 47 punti. Per la Virtus Francavilla Fontana, invece, si tratta della dodicesima sconfitta esterna in questa stagione, che li mantiene al terzultimo posto con 33 punti.La vittoria del Cerignola conferma la loro forza in casa e la loro determinazione nel conquistare punti preziosi. La Virtus Francavilla Fontana, invece, dovrà cercare di migliorare le proprie prestazioni in trasferta per evitare di trovarsi nei bassifondi della classifica.