Il Taranto conquista la sesta vittoria esterna contro il Monopoli: 2-1 il risultato finale

Il Taranto continua la sua serie positiva con una vittoria esterna sul campo del Monopoli, nella trentaseiesima giornata del girone C di Serie C. La partita, disputata al "Veneziani", ha visto gli jonici prevalere per 2-1, confermando la loro forma positiva in trasferta.Il match è stato caratterizzato da un'intensa lotta tra le due squadre, con il Taranto che ha ottenuto il vantaggio al 15' del secondo tempo grazie a Orlando, che ha segnato con un tocco di destro sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Zonta. Tuttavia, il Monopoli non ha perso tempo nel reagire e ha pareggiato le sorti della partita al 32', con Borello che ha realizzato su rigore concesso per un fallo di Mastromonaco su Sosa.Ma è stato il Taranto a spuntarla definitivamente, con Riggio che al 37' ha segnato con una conclusione di sinistro da trenta metri, siglando così la rete decisiva per la vittoria della squadra allenata da Ezio Capuano.Questa è stata l'ottava vittoria del Taranto nel corso del torneo, che li colloca al quinto posto in classifica con 59 punti. Per il Monopoli, invece, si tratta della settima sconfitta interna in questa stagione, che li mantiene al quartultimo posto con 39 punti.La vittoria del Taranto conferma il loro stato di forma e la loro ambizione di ottenere risultati positivi fino alla fine della stagione. Il Monopoli, invece, dovrà cercare di risollevarsi dopo questa sconfitta e concentrarsi sulle prossime sfide per migliorare la propria posizione in classifica.