Il Comune di Bari premia gli atleti Under 19 del Centro universitario sportivo

BARI - Lunedì 15 aprile, nella sala consiliare di Palazzo di Città, a Bari, si è tenuta la premiazione di 83 atleti under19 del Cus Bari che si sono distinti nelle rispettive discipline sportive e che rappresentano un sano esempio di crescita per tutti.“Con questa premiazione – ha affermato l’assessore allo Sport del comune di Bari, Pietro Petruzzelli – rendiamo omaggio, con un riconoscimento simbolico e affettivo, a questi giovani sportivi. Forse, e questo ce lo auguriamo, qualcuno di loro diventerà un campione nella propria disciplina, ma sicuramente tutti diventeranno donne e uomini migliori rispetto a quelli che non praticano sport.Numerosi sono stati gli sport nei quali i cussini si sono distinti e che hanno ricevuto lo speciale attestato riportante i successi ottenuti. Dalla lotta al karate, passando per il nuoto, pattinaggio, canoa, canottaggio, atletica e triathlon, i cussini hanno dimostrato di essere degli atleti validi in campo nazionale raggiungendo, nella quasi totalità dei casi, il gradino più alto del podio. Questi risultati sono la testimonianza del buon lavoro svolto dai tecnici del Cus Bari, che costantemente è a lavoro per far crescere i giovani dal punto di vista atletico.“È un bellissimo riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale per l’attività che il nostro Centro Universitario Sportivo svolge quotidianamente – ha commentato il presidente del Cus Bari Antonio Prezioso -. Questi ragazzi sono il futuro buono sia del nostro centro che di questa città. Chi fa sport ha sicuramente una marcia in più e sarà sicuramente capace di migliorare la nostra città”.La cerimonia di premiazione è avvenuta alla presenza di numerosi giovani atleti biancorossi, i quali insieme ai loro compagni di squadri e in molti casi anche dei genitori, hanno affollato la sala sede del consiglio comunale vivendo così un’esperienza civica intensa e stimolante.: 0805341779