Gaming, le migliori slot con deposito minimo: ecco quali sono

pixabay

Come accennato le slot machine si dividono in categorie tematiche, troviamo infatti quelle dedicate all’Antico Egitto, altre con scenografie di mondi fantastici o fiabeschi, altre ancora richiamano le classiche scenografie delle prime slot machine di fine ‘800.Poi le slot si dividono in base al deposito minimo e alla puntata minima giocabile. Naturalmente quelle più interessanti sono le slot puntata minima 1 centesimo , cioè dove il giocatore può divertirsi a far girare i rulli puntando un solo centesimo di euro. Significa che con un solo euro sono possibili 100 puntate.Appartiene a questa categoria la slot Book of Dead a tema Antico Egitto, realizzata con una scenografia in alta definizione, offre un moltiplicatore di vincita potente che tocca i 5000x (5000 volte) la puntata. Attualmente è anche tra le più gettonate nella categoria di slot “Book of…”.Altra slot con puntata minima a partire da un centesimo è Gladiator Jackpot, ambientata nel Colosseo dell’antica Roma degli imperatori. I volti dei personaggi raffigurano gli attori del celebre film Il Gladiatore. La slot si distingue per il jackpot progressivo e per le animazioni della grafica che sono all’altezza di un film vincitore di diversi premi Oscar.Una terza slot rilevante tra quelle con puntata minima molto bassa è Dead or Alive, ambientata nel selvaggio West tra pistoleri senza scrupoli e sceriffi intenzionati a portare un po’ di ordine. Si distingue per la funzione giri gratuiti e per l’ormai nota funzione “sticky wild”, la quale prevede la comparsa sui rulli della slot di icone in grafica 3D vivaci Gli sticky, una volta apparsi sui rulli, non vanno via facilmente e restano appiccicati per diversi giri animando la slot anche con combinazioni vincenti.Cosa significa giocare a una slot machine con puntata minima da un centesimo? Il vantaggio più evidente è legato alla durata del gioco, poiché con 10 euro sono possibili 1000 giri dei rulli.In secondo luogo con puntate minime così basse non si rischia di giocare più di quanto si vuole, a tutto vantaggio del denaro presente sul conto di gioco che non si esaurisce in breve tempo.E infine le slot machine con puntata minima di pochi centesimi richiedono un deposito iniziale relativamente basso, consentendo all’appassionato di spalmare nel tempo le ricariche del conto di gioco.