Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago premia i migliori ristoranti d’Italia: riconoscimento per 'La Bul' di Bari

BARI - Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago ha conferito il prestigioso premio speciale "Ristoranti con la Migliore Degustazione di Formaggi" a tre rinomati locali italiani, come annunciato nella Guida Ristoranti d’Italia 2024 del Gambero Rosso.I tre fortunati vincitori sono il Ristorante Pomiroeu di Seregno (MB), l’Hosteria Grappolo d’Oro di Roma e il Ristorante “La Bul” di Bari. Questi ristoranti sono stati riconosciuti per il loro impegno nel valorizzare il formaggio Asiago e promuoverne l'importanza nel contesto gastronomico italiano.Lo chef Giancarlo Morelli del Ristorante Pomiroeu, l’oste Antonello Magliani dell’Hosteria Grappolo d’Oro e lo chef Antonio Scalera del Ristorante “La Bul” sono stati premiati per il loro costante impegno nel valorizzare la qualità e l'autenticità dei prodotti locali, in particolare del formaggio Asiago DOP.Giancarlo Morelli, noto per la sua maestria culinaria nel valorizzare il formaggio, ha condiviso la sua gratitudine per il premio, sottolineando l'importanza di offrire ai clienti un'esperienza culinaria completa che celebri la tradizione casearia.Antonello Magliani, dell’Hosteria Grappolo d’Oro di Roma, ha espresso il suo rispetto per l'identità degli ingredienti e il desiderio di far sentire i clienti come a casa, offrendo loro un'esperienza culinaria autentica e conviviale.Il Ristorante "La Bul" di Bari è stato al centro dell'attenzione ieri sera durante un evento straordinario, che ha visto l'Asiago e la cucina creativa di Antonio Scalera protagonisti indiscussi. Situato nel cuore di Bari, questo locale ha accolto una folla entusiasta, composta da giornalisti del settore culinario e assaggiatori qualificati, desiderosi di scoprire le prelibatezze offerte da questo rinomato chef.Antonio Scalera ha sottolineato l'importanza del formaggio Asiago come elemento essenziale nella sua cucina, evidenziando il suo impegno nel rispettare la stagionalità e la provenienza dei prodotti. La serata è stata un'occasione unica per gustare le creazioni culinarie innovative di Scalera, che ha saputo abbinare sapientemente l'Asiago a ingredienti freschi e di stagione, creando piatti che hanno deliziato i palati più esigenti.L'evento è stato caratterizzato da un'atmosfera vibrante e conviviale, con ospiti entusiasti di condividere la loro passione per la buona cucina e l'autenticità dei prodotti locali. Le creazioni di Antonio Scalera hanno colpito per la loro creatività e raffinatezza, dimostrando il suo talento nel valorizzare al meglio le materie prime di qualità.La presenza dei giornalisti del settore ha ulteriormente arricchito l'evento, fornendo un'opportunità preziosa per mettere in luce l'eccellenza culinaria del Ristorante "La Bul" e il suo legame speciale con il formaggio Asiago. La serata si è conclusa con un bilancio positivo da parte di tutti i partecipanti, che hanno elogiato l'ospitalità e la maestria culinaria di Antonio Scalera e il suo team.Questo riconoscimento conferma il profondo legame tra il formaggio Asiago e il mondo della ristorazione italiana, celebrando l'importanza di preservare e promuovere le tradizioni culinarie locali.