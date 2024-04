L'Happy Casa Brindisi vince 96-90 contro Pistoia in una partita emozionante

Nella ventottesima giornata di A/1 di basket, l'Happy Casa Brindisi ha conquistato una vittoria cruciale contro Pistoia, con un punteggio finale di 96-90. La partita è stata caratterizzata da momenti di grande intensità e spettacolarità, che hanno tenuto con il fiato sospeso gli appassionati di basket.Il primo quarto ha visto un equilibrio iniziale, con Willis che ha portato in vantaggio i toscani 6-5. Tuttavia, grazie alle giocate di Sneed, i pugliesi sono riusciti a riportarsi in parità, chiudendo il quarto sul punteggio di 25-25. Nel secondo quarto, Varnado ha consentito a Pistoia di prendere il comando con il punteggio di 37-31, ma un tiro da tre punti di Washington ha permesso all'Happy Casa di chiudere il quarto in parità, sul 49-49.Il terzo quarto è stato dominato dai toscani, con Saccaggi che ha portato il punteggio sul 59-56. Nonostante gli sforzi dell'Happy Casa, è stato Pistoia a prevalere, con Moore che ha segnato un importante canestro portando il punteggio sul 75-66. Tuttavia, nell'ultimo quarto, l'Happy Casa Brindisi ha dimostrato grande determinazione e con una serie di giocate spettacolari è riuscita a ribaltare il risultato. La conclusione dalla lunga distanza di Laquintana ha regalato l'83-82 ai brindisini, e la schiacciata potente di Bartley ha sancito la vittoria finale per 96-90.Tra i migliori marcatori della partita, Sneed e Washington hanno guidato l'Happy Casa con rispettivamente 22 e 20 punti, mentre per Pistoia Moore e Willis hanno realizzato 19 e 17 punti.Nonostante la vittoria, l'Happy Casa Brindisi rimane in fondo alla classifica insieme al Pesaro, con 18 punti. Nella prossima giornata, la squadra di Dragan Sakota affronterà il Venezia domenica 28 aprile alle 18:15 al "Pala Pentassuglia", cercando una vittoria per restare in corsa verso la salvezza. Il Venezia, dopo il successo contro Treviso, si trova al quarto posto con 36 punti e cercherà di ottenere altri punti per avvicinarsi al terzo posto.