Il Foggia perde 0-2 contro la Casertana allo 'Zaccheria'

- Nell'anticipo della trentacinquesima giornata del girone C di Serie C, il Foggia ha subito la quarta sconfitta interna della stagione perdendo 0-2 contro la Casertana allo "Zaccheria".La svolta della partita è arrivata nel secondo tempo: al 33', la Casertana è passata in vantaggio con Montalto che ha segnato con un tocco al volo di destro su cross di Carretta. Appena due minuti dopo, al 35', i campani hanno raddoppiato grazie a Curcio, che ha concluso di sinistro a porta vuota.Questa è stata la quattordicesima sconfitta in campionato per il Foggia, che si trova attualmente al decimo posto in classifica con 45 punti. Per la Casertana, invece, è stata la settima vittoria esterna della stagione, consolidando la loro posizione al quarto posto con 58 punti e registrando il quindicesimo successo complessivo nel girone C di Serie C.