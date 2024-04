Italia Femminile vince 2-0 contro l'Olanda nelle Qualificazioni agli Europei

via Nazionale femminile di calcio fb

Nella prima partita del gruppo A delle qualificazioni agli Europei che si terranno in Svizzera nel 2025, l'Italia Femminile ha conquistato una vittoria storica con un netto 2-0 contro l'Olanda al "San Vito-Luigi Marulla" di Cosenza.Le azzurre hanno preso il comando già nel primo tempo, con Valentina Giacinti che ha segnato al 5' con un tocco di destro su cross di Manuela Giugliano. Nonostante i tentativi dell'Olanda, con Lineth Beerensteyn che è andata vicina al gol all'11' e Elena Linari che non è riuscita a concretizzare al 23', l'Italia ha mantenuto la sua leadership.Nel secondo tempo, al 15', l'Italia ha raddoppiato il punteggio grazie a Agnese Bonfantini, che ha segnato con una girata di sinistro su cross di Michela Cambiaghi. Nonostante i tentativi dell'Olanda di riavvicinarsi al punteggio, con Damaris Egurrola che non è riuscita a segnare al 24', e il tentativo di Aurora Galli di segnare la terza rete al 41', l'Italia ha mantenuto la sua solida difesa.Questo è stato il primo storico successo dell'Italia contro l'Olanda, dimostrando il crescente livello del calcio femminile italiano.Nell'altra partita del gruppo, la Norvegia ha prevalso 4-0 sulla Finlandia ad Oslo. Nel prossimo match, la squadra di Andrea Soncin affronterà la Finlandia martedì 9 aprile ad Helsinki alle 18:15 e dovrà vincere per rimanere in corsa per la qualificazione agli Europei.