Il Lecce Primavera conquista una vittoria fondamentale contro la Sampdoria

- Nella trentesima giornata, il Lecce Primavera ha ottenuto una vittoria cruciale contro la Sampdoria, con un risultato finale di 1-0, nella partita disputata a San Pietro in Lama. La squadra salentina ha dimostrato determinazione e impegno, conquistando tre punti preziosi per la classifica.Il primo tempo è stato caratterizzato da un equilibrio iniziale, con entrambe le squadre che hanno creato diverse occasioni da gol. Al 10', l'attaccante albanese Dario Daka del Lecce è andato vicino al gol, mentre al 12', Luca Polli della Sampdoria ha sfiorato la rete. Tuttavia, è stato il Lecce Primavera a passare in vantaggio al 27', grazie a un gol di Daka, che ha ricevuto un perfetto cross dal rumeno Rares Burnete e ha concluso con un preciso tocco di sinistro.Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno continuato a lottare per ottenere un risultato positivo. Al 17', Burnete del Lecce ha mancato il bersaglio, mentre al 25', il turco Enes Yilmaz della Sampdoria ha sprecato un'ottima occasione. Nel finale di partita, Burnete ha avuto un'altra occasione con un colpo di testa, ma non è riuscito a mettere la palla in rete.Nonostante la vittoria, il Lecce Primavera si trova al quintultimo posto in classifica, con 35 punti. Nella prossima giornata, i salentini affronteranno il Cagliari domenica 28 aprile alle 13:00. I sardi, dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Inter, occupano attualmente il decimo posto con 40 punti.