Il Foggia incassa la quinta sconfitta interna contro il Cerignola

FOGGIA - Nella trentasettesima giornata del girone C di Serie C, il Foggia ha subito una sconfitta per 1-2 contro il Cerignola allo stadio "Zaccheria". La partita è stata caratterizzata da momenti di grande intensità e combattività da entrambe le squadre.Nel primo tempo, gli ospiti del Cerignola hanno preso il comando dell'incontro all'8' con Sainz Maza, che ha segnato di testa su un cross preciso di Visentin. Tuttavia, il Foggia ha risposto con determinazione e ha pareggiato il punteggio al 37' grazie a Antonacci, il quale ha segnato con una bella girata di sinistro su assist di Salines. Nel secondo tempo, il Cerignola ha riconquistato il vantaggio al 28' con D'Andrea, il quale ha realizzato la rete decisiva con un preciso tiro di destro.Questa è stata la quindicesima sconfitta del Foggia in questo torneo, posizionandosi all'undicesimo posto in classifica con 48 punti, alla pari con il Sorrento. Per il Cerignola, invece, questa è stata la quarta vittoria in trasferta e l'undicesima vittoria complessiva nel girone C di Serie C, posizionandosi al decimo posto in zona playoff con 50 punti.Nonostante la sconfitta, entrambe le squadre hanno dimostrato impegno e determinazione sul campo, promettendo ulteriori emozioni nelle prossime sfide del campionato.