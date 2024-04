Inaugurata la sede rinnovata della Bcc di Conversano a Mola di Bari: verso un futuro green e tecnologicamente avanzato

MOLA DI BARI - La Banca di Credito Cooperativo di Conversano ha segnato oggi un importante passo verso il futuro con l'inaugurazione della rinnovata sede storica di Mola di Bari, un momento significativo nel suo percorso di crescita e innovazione. Questa è la prima filiale ad essere stata oggetto di un notevole restyling tra le nove presenti sul territorio.Aperta nel lontano 1983, la sede di Mola di Bari è da sempre un punto di riferimento per i residenti del luogo. Il suo restyling non solo rappresenta un decisivo avanzamento verso una maggiore sostenibilità ambientale, ma rafforza anche l'impegno della Banca nel promuovere la connessione e la relazione tra le persone attraverso ambienti rinnovati, che eliminano barriere e banconi, creando un'atmosfera più accogliente e familiare.Alla cerimonia di inaugurazione di questa mattina hanno partecipato il Presidente della Banca, Vitantonio Laruccia, il Direttore Generale Luigi Duranti e il Vice Sindaco di Mola, Angelo Rotolo. Durante la presentazione della filiale rinnovata, don Mimì Moro, parroco della Parrocchia San Nicola di Mola di Bari, ha benedetto i nuovi spazi, augurando alla Banca e alla comunità locale un futuro di prosperità condivisa.La sede ristrutturata rappresenta un modello all'avanguardia nell'offerta bancaria del territorio, grazie all'introduzione di soluzioni green e ad una nuova disposizione degli spazi, ottimizzata per favorire la relazione e l'interazione tra clienti e personale. Questi cambiamenti riflettono la filosofia delle Banche di Credito Cooperativo, fondata sul forte legame con il territorio."Il restyling della nostra sede di Mola di Bari è espressione tangibile della nostra volontà di investire nel territorio e di promuovere un modello di Banca più vicino alle esigenze delle persone, nel segno della sostenibilità e dell'innovazione", ha dichiarato il Presidente Laruccia. "L'inaugurazione di oggi rappresenta un momento fondamentale nel nostro impegno a sostegno delle comunità locali".Anche il Direttore Generale Luigi Duranti ha espresso grande soddisfazione per il completamento del progetto: "Il restyling di questa sede rappresenta un passo avanti verso un futuro in cui tecnologia e sostenibilità ambientale si fondono per creare spazi di lavoro e relazioni in modo innovativo. Questo è il cammino che abbiamo scelto di intraprendere, convinti che rappresenti la via migliore per servire le nostre comunità e rispondere alle loro esigenze in un mondo in rapida evoluzione".La rinnovata sede di Mola di Bari è solo l'inizio di un programma di modernizzazione che vedrà, nei prossimi mesi, completato il restyling e lo spostamento in locali più ampi anche della filiale di Bari. L'obiettivo sarà sempre quello di rendere gli ambienti più accoglienti e funzionali, in linea con i principi di comfort e rispetto per l'ambiente che guidano l'azione della Bcc di Conversano.