Pinnacoli & Calici: una wine experience da non perdere ad Alberobello

ALBEROBELLO – Un weekend dedicato al buon vino e alle atmosfere suggestive della Città dei Trulli si avvicina rapidamente. Dal 26 al 28 aprile 2024, l'Associazione per la Promozione e il Turismo presenta "Pinnacoli & Calici – wine experience", un evento che si terrà nella suggestiva cornice di Villa Donnaloja e che promette di essere un'esperienza indimenticabile per gli amanti del vino.L'evento, organizzato con ingresso libero, sarà una vera e propria celebrazione della cultura enogastronomica locale, coinvolgendo numerose cantine selezionate per valorizzare il territorio circostante e offrire ai visitatori un'esperienza multisensoriale coinvolgente.Attraverso proiezioni artistiche, aromi evocativi, suoni ambientali e percorsi tattili, i partecipanti saranno trasportati in un viaggio emozionale attraverso le terre viticole della Puglia, imparando e assaporando il vino in un contesto unico e coinvolgente. Inoltre, sarà possibile godere di live music fino a mezzanotte, rendendo l'esperienza ancora più memorabile.La scelta di Villa Donnaloja come sede dell'evento non è casuale: situata in uno dei luoghi più rappresentativi della città, la villa offre uno spazio aperto e accogliente, perfetto per ospitare eventi di questo genere.Tutte le serate saranno a ingresso libero, offrendo a tutti l'opportunità di partecipare e godere di questa straordinaria esperienza. Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma, è possibile seguire l'Associazione Pinnacoli sui social media o visitare i canali di comunicazione ufficiali. Non perdetevi l'emozione della prima edizione di "Pinnacoli & Calici – wine experience" e unitevi a noi per un weekend all'insegna del buon vino e del divertimento nella Città dei Trulli!