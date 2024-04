Riconoscimento internazionale al Prof. Matteo Gelardi

Siamo lieti di annunciare che Matteo Gelardi, professore di otorinolaringologia e citologo nasale, è stato eletto Presidente della Giuria Internazionale del Concorso "Wiki Science Competition (WSC)", un nuovo e prestigioso incarico che segna una tappa importante nella sua illustre carriera nel campo della divulgazione scientifica e multimediale. Dopo aver vinto il premio nazionale WSC nel 2017 nella categoria multimediale, consegnato dalla prestigiosa Scuola Normale di Pisa, e aver fatto parte della giuria nazionale nel 2019, Gelardi raggiunge ora un livello di riconoscimento internazionale nel 2024, consolidando ulteriormente il suo impegno e la sua passione per la Scienza.Ecco il nuovo organigramma della Giuria internazionale è composto da:- Matteo Gelardi, Presidente della Giuria, Otorinolaringoiatria (Italia)- Darja Lavõgina, Biochimica (Estonia)- Giovanni Maria Vanacore, Fisica (Italia)- Piter Kehoma Boll, Zoologia (Brasile)- Paolo Citton, Paleontologia (Argentina)- Jennifer Tucker, Storia della scienza e fotografia (Stati Uniti)- Paulo Perneta, Biologia (Portogallo)Matteo Gelardi, pioniere della Citologia nasale, ha unito la sua dedizione per la ricerca con una passione vibrante per la divulgazione, diventando un rinomato divulgatore scientifico. Ciò si evidenzia nei suoi spettacoli “Art & Science”, che da anni porta in scena con successo nei teatri di rilievo in Italia e all’estero, trasformando la scienza in un’arte apprezzata universalmente. Oltre a essere docente di Otorinolaringoiatria e dell’insegnamento Art&Science, dal 2023 è anche membro del Senato Accademico dell’Università di Foggia.Il “Wiki Science Competition” è evento biennale. Rappresenta la competizione più ampia mai organizzata nel campo della scienza visiva e della divulgazione, con categorie che spaziano dalle “Persone” alla “Scienza Generale”, e include una nuova categoria per le “Scienze Marine”. Il concorso attrae partecipanti da diversi ambiti – ricercatori, studenti, docenti, e appassionati – che condividono le loro immagini su Wikimedia, rendendole liberamente utilizzabili e contribuendo all'arricchimento delle piattaforme e alla disseminazione del sapere scientifico.Per maggiori informazioni sulla competizione e per partecipare al prossimo concorso, è possibile visitare il sito ufficiale [Wiki Science Competition] https://www.wikisciencecompetition.org/people/ Complimenti vivissimi al prof. Matteo Gelardi da parte del Giornale di Puglia e da chi scrive, che si onora dell’amicizia personale con l’illustre docente, per il prestigioso riconoscimento internazionale.