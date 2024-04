Incidente Mortale sulla SS 274: Un Morto e un Ferito Grave

Per cause attualmente in corso di accertamento, Saranelli ha perso il controllo della sua Audi A6, uscendo fuori strada e finendo in una scarpata. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il giovane è deceduto sul posto dell'incidente. Il suo amico, un altro giovane di 20 anni, anch'esso residente a Presicce-Acquarica, è stato gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Tricase.





Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per gestire la situazione e per avviare le indagini necessarie per stabilire le cause esatte dell'incidente.Questa tragedia ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità locale, scuotendo amici, familiari e compagni di squadra di Saranelli.





Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia del giovane deceduto, mentre auguriamo una pronta e completa guarigione all'amico ferito. È un triste promemoria dell'importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali per evitare tragedie simili.

LECCE - Nella tarda serata di ieri, un tragico incidente stradale ha scosso la comunità nei pressi di Salve, in provincia di Lecce, sulla SS 274. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. La vittima è un giovane di 23 anni di Presicce Acquarica, Francesco Saranelli, un talentuoso calciatore che giocava nella seconda categoria.