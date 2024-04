Incidente sull'A14: tratto chiuso tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari

BARI - Questa mattina, il tratto dell'autostrada A14 Bologna-Taranto compreso tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari è stato chiuso a causa di un incidente che si è verificato all'altezza del chilometro 653.9, intorno alle 6:30. Nello schianto sono rimasti coinvolti un tir e due veicoli, causando un'interruzione del flusso del traffico.Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti la Polizia Stradale, il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia e il servizio sanitario del 118. Attualmente, il traffico risulta bloccato in direzione Bari con una coda lunga circa 1 chilometro.Per agevolare il transito dei veicoli diretti verso Bari, è stata istituita un'uscita obbligatoria a Molfetta, da cui sarà possibile rientrare nell'A14 a Bitonto.Si invitano i conducenti a prestare massima attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità presenti sul posto per garantire la sicurezza stradale e facilitare il ripristino della normale viabilità. Si consiglia inoltre di consultare i canali ufficiali di informazione sul traffico per eventuali aggiornamenti sulla situazione e le eventuali deviazioni del percorso.