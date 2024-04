Introduzione dei 'digital badge' nell’Istituto comprensivo Japigia 1 Verga di Bari: innovazione per la mappatura delle competenze degli studenti e dei docenti

BARI - L’istituto comprensivo Japigia 1 Verga di Bari sta abbracciando l'innovazione educativa attraverso l'introduzione dei Digital Badge tramite la piattaforma C-BOX di IQC Srl, un moderno strumento finalizzato alla mappatura delle competenze, abilità e conoscenze degli studenti e dei docenti. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un sistema di valutazione più completo e personalizzato, nonché un supporto prezioso nell'orientamento scolastico degli studenti.La decisione di implementare i Digital Badge è stata promossa dalla Preside, la Dott.ssa Patrizia Rossini, che ha riconosciuto il potenziale di questo strumento per arricchire l'esperienza educativa degli studenti, supportarli nel loro percorso di apprendimento e di crescita continua. Allo stesso modo ha ritenuto proficuo e funzionale dare ai docenti la possibilità di avere un curriculum dettagliato delle proprie competenze professionali.I Digital Badge C-BOX sono simili ai distintivi digitali, assegnati a studenti in base alle competenze acquisite e dimostrate attraverso attività extracurricolari, progetti speciali o esperienze di apprendimento personalizzato o, se si tratta di docenti, in base alle competenze acquisite attraverso la frequenza a corsi specifici o attività svolte . Ogni badge è collegato a una competenza e può essere visualizzato e condiviso online, offrendo a studenti e docenti un portafoglio digitale ricco e dinamico delle loro capacità.L'implementazione dei Digital Badge offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, consente una valutazione più accurata e dettagliata delle competenze degli studenti, andando oltre i tradizionali metodi di valutazione basati esclusivamente sui voti. Ciò permette di riconoscere e valorizzare le abilità non solo accademiche, ma anche trasversali, come la leadership, la creatività, il problem solving e la collaborazione.In secondo luogo, i Digital Badge fungono da strumento di orientamento scolastico, aiutando gli studenti a identificare i loro interessi, punti di forza e aree di sviluppo. Attraverso il monitoraggio dei badge acquisiti, gli studenti possono delineare un percorso educativo personalizzato e prendere decisioni più consapevoli riguardo ai loro futuri percorsi accademici e professionali.Inoltre, l'introduzione dei Digital Badge favorisce un clima scolastico più inclusivo e motivante, incoraggiando gli studenti a perseguire obiettivi di apprendimento personali e a sviluppare una mentalità di crescita. I badge fungono da incentivo tangibile per il conseguimento di traguardi educativi e promuovono una cultura di apprendimento continuo e autodiretto.Infine, i Digital Badge facilitano la comunicazione tra studenti, insegnanti e genitori, offrendo una panoramica chiara e trasparente delle competenze acquisite dagli studenti nel corso del tempo. Questo favorisce una collaborazione più stretta tra tutte le parti coinvolte nel processo educativo e supporta una valutazione formativa e personalizzata degli studenti.In conclusione, l'introduzione dei Digital Badge rappresenta un passo significativo verso un'istruzione più adattiva, inclusiva e orientata al futuro in una scuola che da sempre fa dell’innovazione e della crescita parallela agli sviluppi e ai cambiamenti sociali, il suo segno distintivo. Questo innovativo strumento non solo valorizza le diverse competenze degli studenti, ma fornisce anche un supporto prezioso nel loro percorso di crescita e sviluppo personale e professionale.