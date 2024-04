Incontro consuntivo del Progetto 'CUSAbility, Sport senza limiti' al Politecnico di Bari

BARI - Il 29 aprile 2024, alle ore 16:30, presso l'Aula del Dipartimento di Meccanica Matematica e Management (DMMM) del Politecnico di Bari, si terrà un incontro cruciale tra gli organizzatori del progetto filantropico "CUSAbility, Sport senza limiti" e gli atleti con diverse abilità, nonché le loro famiglie, rientrati dalla prima gara regionale di nuoto.Lanciato nel luglio 2023, il progetto "CUSAbility, Sport senza limiti" mira a promuovere lo sport come strumento di inclusione e coesione sociale, migliorando la qualità della vita delle persone con diverse abilità e delle loro famiglie. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione dei Rotary Club della città di Bari, dell'Università degli Studi Aldo Moro, dell'Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze di Molfetta, del Centro Universitario Sportivo di Bari, e del contributo fondamentale di Banca Aletti.All'incontro saranno presenti i presidenti dei Rotary Club di Bari, prof. Riccardo Amirante, prof. Carmine Clemente, dott. Marco Ligrani, dott. Vincenzo d’Ambrosio Lettieri, dott. Paolo Lepore, insieme all'ing. Sergio de Ceglia, presidente dell'Opera Pia Monte di Pietà e delle Confidenze di Molfetta, ideatori e sostenitori del progetto. Inoltre, parteciperanno i co-organizzatori del CUS Bari, con il presidente Antonio Prezioso e Pasquale Triggiani, le istruttrici e allenatrici Clara Mongelli e Chiara Morgese, e rappresentanti del Comitato Direttivo e Scientifico dell'Università degli Studi Aldo Moro.Durante l'incontro, verranno comunicati i risultati della prima gara dei Campionati Regionali FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) di nuoto, svoltasi il giorno precedente, e sarà presentato il programma per i prossimi mesi di preparazione atletica.Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.rotarybari.it o contattare la segreteria del Rotary Bari all'indirizzo segreteria@rotarybari.it.L'incontro rappresenta un'importante tappa nel percorso del progetto "CUSAbility, Sport senza limiti", evidenziando l'impegno e la determinazione della comunità nel promuovere l'inclusione e l'accesso allo sport per tutti.