Rotary: a Taranto Seminario distrettuale 'sulla rotta della Pace'

TARANTO - Il 4 Maggio 2024, il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Taranto ospiterà un importante evento: il Seminario Distrettuale del Distretto Rotary 2120 sulla rotta della Pace. Questa iniziativa offre un'opportunità unica per riflettere sul concetto di pace nel contesto del Mediterraneo, una regione che, nonostante la sua storia di popoli guerrieri, aspira ora alla stabilità e alla cooperazione.Il punto centrale del seminario sarà una sessione guidata dalla Prof.ssa Prenner, focalizzata sulla formazione del pensiero di pace nel Mediterraneo. Si discuterà di come questa regione abbia affrontato sfide storiche per abbracciare un futuro di pace e prosperità.Una delle voci più autorevoli sarà quella dell'Ammiraglio Montanaro, Comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud, il quale presenterà un intervento intitolato "Il Mediterraneo: sfide e opportunità. L'impegno della Marina Militare", offrendo un'importante prospettiva sulla sicurezza e la stabilità nella regione.Successivamente, ci sarà una tavola rotonda che esplorerà il legame tra guerra e traffici illeciti, con la partecipazione della Procuratrice della Repubblica di Taranto, Dott.ssa Pontassuglia. Inoltre, si discuterà del ruolo della cultura nella promozione della pace attraverso la scienza, con il Prof. Mirizzi che presenterà il caso di studio del SESAME, un'infrastruttura scientifica in Giordania che unisce Israeliani e Palestinesi in collaborazione.Infine, la Dott.ssa De Benedittis dell’Unicef offrirà uno sguardo sulle condizioni disumane di vita dei migranti, con un focus particolare sul dramma vissuto dai minori.Per partecipare al Seminario Distrettuale e prenotare la colazione di lavoro, è possibile registrarsi cliccando sul link In un momento in cui il mondo sembra diventare sempre più frammentato e instabile, è cruciale unirsi per promuovere la pace e l'umanità. Questo seminario rappresenta un passo importante verso la comprensione e la cooperazione internazionale, e potrebbe ispirare progetti filantropici che possano fare la differenza nel mondo.Partecipa al Seminario Distrettuale sulla rotta della Pace e contribuisci a costruire un futuro migliore per il Mediterraneo e oltre.