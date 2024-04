Iñigo Quintero, la giovane star spagnola arriva in Italia

È disponibile in tutti gli store digitali “ES SOLO MÚSICA”, il primo EP di Iñigo Quintero. La giovane star spagnola rivelazione del 2023 arrivata al n.1 della Global Spotify Chart con il suo singolo “Si No Estás” ha presentato l’EP in Spagna (con uno showcase alla Real Casa de Correos de Puerta del Sol di Madrid) prima di intraprendere un tour di presentazione che sta toccando le principali capitali europee (oggi Parigi, giovedì Milano, il 30 aprile a Londra e il 2 maggio a Berlino) e scaldare i motori per quello che sarà il suo vero e proprio tour accompagnato dalla sua band.

Tra le date già annunciate anche i live in alcuni dei più importanti festival internazionali come Il Festival Internacional de Benicàssim in Spagna, Rock in Rio e North Festival in Portogallo e il Tinderbox in Danimarca.

L’EP "ES SOLO MÚSICA" contiene il singolo "Si No Estás" che ha conquistato tutte le principali classifiche internazionali arrivando alla prima posizione della Global Chart di Spotify, un risultato davvero impressionante per questa giovane star con oltre 610 milioni di stream solo su Spotify.

Questo lavoro non è solo una raccolta di canzoni ma anche una profonda dichiarazione di principi sulla musica e sul suo significato intrinseco. "Es Solo Música" è un'esplorazione personale e introspettiva di Iñigo dove la musica trascende la sua forma per diventare un mezzo per comprendere ed esprimere le sue emozioni e i suoi pensieri più profondi.

In questo viaggio interiore Quintero si allontana deliberatamente dalla sfera pubblica per concentrarsi sull'essenza della sua musica, dimostrando così che per lui la musica va oltre la fama, le etichette o le aspettative esterne. "Es Solo Música" si presenta come un santuario, uno spazio in cui Iñigo si perde e allo stesso tempo si ritrova, offrendo ai suoi ascoltatori un'opportunità unica di conoscerlo nella sua forma più autentica e priva di artifici. In questo EP, la musica diventa l'obiettivo finale, un linguaggio universale che facilita una connessione intima tra lui e il mondo, rivelando la sua essenza più pura e onesta.

Dal punto di vista musicale, "Es Solo Música" è una testimonianza dell'abilità unica del produttore Paco Salazar che riesce ad assemblare perfettamente l'intensità dei testi di Iñigo con un accompagnamento sonoro che parla da sé. L'inconfondibile pianismo dei Coruñés e le potenti voci di sottofondo sono protagoniste di tutto l'EP, creando momenti di intensa liberazione emotiva. I versi delicati, invece, offrono una tregua permettendo alla musica di completare l'introspezione dei testi in un modo che sostiene profondamente il messaggio dell'album.

Influenzato dalla sensibilità musicale di artisti come Tom Odell e Ed Sheeran, Iñigo riesce a intrecciare sentimenti profondi con melodie che catturano l'attenzione, ballabili ed emotive.

Il cuore di "Es Solo Música" è "DESCONOCIDO", una canzone esplosiva e primaverile, diversa da quelle a cui siamo stati abituati da Iñigo e che racchiude l'essenza dell'EP in modo profondamente personale e rivelatore. In questa canzone Iñigo si definisce "uno sconosciuto", non da una prospettiva negativa, ma come un'affermazione positiva che pone l'attenzione e i riflettori sulla sua musica e sul suo lavoro, piuttosto che sull'artificio che spesso circonda il mondo dello spettacolo. Questa scelta artistica sottolinea il desiderio di Iñigo di essere riconosciuto per la sua autenticità musicale e la sua capacità di comunicare emozioni ed esperienze universali attraverso la sua arte.