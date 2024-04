Puglia, mini rimpasto 'rosa' in Regione

BARI - Il presidente della Regione ha ufficializzato le seguenti nomine assessorili:, con delega all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Politiche abitative, Crisi industriali e Politiche di genere;, con delega a Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Legalità e Antimafia sociale;, con delega ai Trasporti e Mobilità sostenibile.Le nomine riflettono una variegata gamma di competenze e esperienze, evidenziando il desiderio della Regione di affrontare sfide cruciali come la tutela ambientale, la promozione culturale e la mobilità sostenibile con una leadership solida e preparata.Viviana Matrangola porta con sé un bagaglio significativo di esperienze nel settore della legalità e dell'antimafia sociale. Laureata in Architettura, ha dedicato gran parte della sua carriera alla valorizzazione dei beni confiscati alla mafia e al sostegno di iniziative sociali promosse da Libera. Ha rappresentato l'Italia in conferenze internazionali e ha fondato un'associazione per promuovere la cultura e l'antimafia sociale. Il suo impegno civile le è valso il prestigioso Premio Borsellino nel 2017.Serena Triggiani, con una laurea in Giurisprudenza, porta avanti una lunga esperienza nel campo del diritto del lavoro e previdenziale. Ha ricoperto diverse cariche istituzionali e ha contribuito attivamente alla promozione della legalità e delle pari opportunità. La sua competenza nel settore del lavoro e delle politiche abitative sarà preziosa per affrontare le sfide legate alla tutela dell'ambiente e alla gestione dei rifiuti.Debora Ciliento ha un solido background nell'ambito dell'educazione sociale e dell'associazionismo. Ha lavorato come educatrice professionale e ha ricoperto ruoli di responsabilità in diverse organizzazioni, mostrando un forte impegno nel volontariato e nell'associazionismo. La sua esperienza politica e amministrativa, insieme alla sua conoscenza del territorio, la renderanno un'importante risorsa per sviluppare politiche di trasporto e mobilità sostenibile nella regione.