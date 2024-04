Inizia il concorso pianistico internazionale 'Nino Rota' a Brindisi

BRINDISI - Parte oggi la seconda edizione del prestigioso concorso pianistico internazionale dedicato al maestro Nino Rota, organizzato dal Rotary Brindisi Valesio. Questo evento culturale di risonanza internazionale vedrà la partecipazione di giovani talenti provenienti da tutto il mondo, insieme a giurati di diverse nazionalità. Le prove del concorso si svolgeranno presso l'ex Convento Santa Chiara, dal 25 al 27 aprile, con sessioni aperte al pubblico, durante le quali i candidati, divisi per categorie e fasce d'età (dai 5 ai 26 anni), si esibiranno per dimostrare le proprie abilità pianistiche.La giornata clou sarà domenica 28 aprile, quando sul palcoscenico del Nuovo Teatro Verdi si terranno le prove conclusive dei finalisti del 'Premio Mozart'. Questo prestigioso riconoscimento offre ai musicisti l'opportunità di esibirsi in un programma del grande compositore austriaco accompagnati dall'orchestra. Il concerto di gala conclusivo avrà luogo sempre presso il Teatro Verdi alle ore 19:00, con ingresso gratuito previa prenotazione dei posti tramite il link fornito.Il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha accolto con entusiasmo l'iniziativa, sottolineando il suo significato culturale e il suo impatto positivo sulla candidatura della città a capitale italiana della cultura per il 2027. Questo evento è infatti uno dei tanti che contribuiranno a promuovere la ricchezza culturale del territorio e a coinvolgere le giovani generazioni.Il presidente del Rotary Club Brindisi Valesio ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento, evidenziando il ruolo fondamentale della collaborazione tra pubblico e privato nella promozione della cultura a Brindisi. L'iniziativa si inserisce in quello che viene definito come una 'Primavera della Cultura di Brindisi', testimoniando il rinnovato interesse e impegno verso la rinascita culturale della città.La direzione artistica del concorso, a cura della professoressa Silvana Libardo, ha presentato i dettagli del concorso e i membri della giuria, composta da rinomati concertisti e musicisti italiani e internazionali. La professoressa Francesca Salvemini, referente per l'orchestra del concorso, ha espresso la sua speranza che questa esperienza possa avvicinare i giovani musicisti al sogno di esibirsi con un'orchestra, offrendo loro un'opportunità unica di crescita e di realizzazione.Il Concorso Pianistico Internazionale 'Nino Rota' si presenta come un'occasione straordinaria per celebrare il talento musicale e promuovere la cultura, confermando il ruolo di Brindisi come centro di eccellenza artistica e musicale.