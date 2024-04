Infortunio per il difensore del Foggia Luigi Carillo: stagione terminata

La stagione del difensore del Foggia, Luigi Carillo, nel girone C di Serie C è giunta a una brusca conclusione a causa di un grave infortunio durante gli allenamenti. Il calciatore ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico.La notizia dell'infortunio ha gettato una pesante ombra sul futuro del giocatore, che dovrebbe rientrare tra sei mesi. Tuttavia, il suo ritorno potrebbe avvenire o nel Foggia, nel caso venga riconfermato per la prossima stagione, oppure in un'altra squadra nel caso in cui dovesse lasciare i rossoneri pugliesi.Carillo è giunto a Foggia a gennaio, svincolato dal Novara, e ha firmato un contratto fino a giugno 2024. Durante questa stagione, il giocatore ha disputato 27 partite, mostrando le proprie qualità difensive prima dell'infortunio che lo ha colpito.La carriera di Carillo è stata caratterizzata da diverse esperienze in numerose squadre italiane. Prima di approdare al Foggia, ha vestito le maglie di Novara, Messina, Casertana, Sambenedettese, Brescia, Pisa, Paganese, Akragas, Juve Stabia e Catania, accumulando esperienza e contribuendo con il suo talento nei vari club.Ora, mentre affronta questa difficile fase di riabilitazione, Carillo potrà contare sul sostegno dei suoi compagni di squadra, dello staff medico e dei tifosi del Foggia. Auguriamo al giocatore una pronta guarigione e un rapido ritorno in campo per continuare a mostrare il suo valore e la sua determinazione nel mondo del calcio professionistico italiano.