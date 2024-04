Investita una ragazza a Bari mentre attraversava sulle strisce pedonali: pronti i primi soccorsi

BARI - Questa pomeriggio, in viale della Repubblica a Bari, si sono verificati momenti di apprensione a seguito dell'investimento di una ragazza mentre attraversava sulle strisce pedonali, all'incrocio con via Toma. L'autista dell'auto coinvolta nell'incidente si è immediatamente fermato per prestare soccorso, coadiuvato da alcuni passanti presenti in zona.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente il personale del 118 con due ambulanze e le forze dell'ordine della Polizia. La ragazza investita è stata assistita sul posto e successivamente trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, nonostante l'incidente, le sue condizioni non sono gravi.Nel corso dell'incidente, è stato anche ferito di striscio un ragazzo che si trovava a camminare insieme alla giovane investita. Anche lui è stato trasportato in ospedale per accertamenti medici, ma le sue condizioni sembrano essere lievi.L'investimento di pedoni sulle strisce pedonali è un evento che richiama l'attenzione sull'importanza di rispettare le norme del codice della strada e di prestare sempre la massima attenzione durante la guida e durante il attraversamento delle strade, al fine di prevenire incidenti simili e garantire la sicurezza di tutti i cittadini.