Fabiano Marti e Antonello Vannucci al teatro Bravò con il loro two men show

BARI - Mercoledì 10 e giovedì 11 aprile al teatro Bravò di Bari, con inizio alle 21, Fabiano Marti e Antonello Vannucci proporranno lo spettacolo “Il vecchio e il nuovo di Parole… note” evento organizzato da Angelika Gregucci titolare del teatro e Donato Sasso, direttore dell’associazione culturale Echo Events.

Nato nel 2013 questo apprezzato e divertente spettacolo viene riproposto con una veste nuova, raccogliendo gli spezzoni più apprezzati del passato e con l’aggiunta di parti nuove, sia nella sua parte testuale che in quella musicata. La sua impostazione rimane la stessa. È un “two men show” nella realtà, ma, nella finzione scenica, sul palco si avvicendano un gran numero di persone e personaggi, tutti con le loro storie e con le loro vicissitudini, sempre tratte da quella quotidianità che rappresenta per Fabiano Marti ed Antonello Vannucci la vera fonte d'ispirazione.

“Questo spettacolo ha segnato il mio ritorno sui palcoscenici - ha spiegato Antonello Vannucci –. Dopo il successo delle prime date abbiamo continuato a portarlo in giro, in modi differenti. Nel 2014 abbiamo proposto una nuova versione e nel 2017 abbiamo portato in scena il ‘meglio di’. Ora dopo molti anni abbiamo ancora una volta aggiornato il repertorio”.

L’attore, autore e regista tarantino con il suo stile basato sullo studio approfondito della lingua italiana e sui diversi significati delle parole, si esibirà in una serie di piccoli monologhi. Antonello Vannucci, frutto del vivaio dell’oratorio della parrocchia del Santissimo Redentore di Bari, dal quale sono usciti nomi importanti dello spettacolo, è un bancario di professione e ottimo musicista, noto per la sua capacità di riarrangiare, in chiave comica, vecchie e nuove hit italiane ed internazionali, in chiave barese, eseguirà i suoi brani che prendono spunto da situazioni e racconti di vita quotidiana. I lavori dei due si intrecceranno dando origine ad un mix esplosivo.